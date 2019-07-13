الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم واسع لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، صد هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة (غرب اليمن) التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، عن مصادر ميدانية إن "الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف مدفعية وصاروخية، على مواقع القوات المشتركة شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة، انطلاقاً من المزارع الواقعة بين مديرية زبيد ومدينة التحيتا". وأكدت "صد هجوم الحوثيين عقب اشتباكات عنيفة، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

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