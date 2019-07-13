كيف انتصر المجلس العسكري؟.. أسرار آخر المحاولات الإنقلابية في السودان

- أحبط المجلس العسكري الحاكم في السودان محاولة انقلابيّة بحسب ما أعلن الخميس عضو المجلس الفريق أوّل ركن جمال عمر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي، مشيرًا إلى أنّه تمّ اعتقال 12 ضابطاً وأربعة جنود.

وجاء الإعلان عن المحاولة الانقلابية مساء الخميس بينما أجرى المجلس العسكري والمحتجون محادثات مكثفة طوال الليل في فندق فخم في الخرطوم، مناقشات حول تفاصيل الاتفاق الذي توصلا إليه الجمعة الماضي.

وأجرى الجانبان محادثات مكثفة طوال الليل وحتى الساعات الأولى من فجر الجمعة. وقال وسطاء للصحافيين أنهما اتفقا على مواصلة محادثاتهما السبت.

وقال الفريق أوّل ركن جمال عمر في كلمة مباشرة بثّها التلفزيون الرّسمي الخميس، إنّه تمّ كشف وإحباط مُحاولة انقلابيّة "تمَّ التّخطيط والتّحضير لها من قِبل مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ بالخدمة والمعاش بالقوّات المسلّحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني".

وأوضح عمر أنّ المحاولة الانقلابيّة العسكرية التي يذكر تاريخ حدوثها، كان هدفها "عرقلة الاتّفاق والتّفاهم" بين المجلس العسكري وقوى الحرّية والتغيير، "الذي يُفضي إلى تحوّل سياسي يُحقّق مطالب شعبنا".

وأضاف "تمكّنت الأجهزة الأمنيّة، بعد متابعة دقيقة، من القبض على مجموعة من الضبّاط وضبّاط الصفّ المُدبِّرين والمُشاركين في هذه المحاولة الانقلابيّة الفاشلة وعددهم 12 ضابطاً".

وأوضح أن سبعة من الضباط "بالخدمة" وخمسة "بالمعاش" وأربعة "ضبّاط صفّ تمَّ التحفّظ عليهم"، مشيرا غلى أنه "جارٍ القبض على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابيّة الفاشلة".

Advertisements

أشار الفريق جمال عمر إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة "باشرت التّحقيق" مع هؤلاء المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية "وسيتمّ تقديمهم للمحاكمة".

القائمة

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري ، إن المجلس العسكري السوداني أعلن عن إحباط محاولة انقلابية فاشلة قام بها 12 ضابطا.

لافتا إلي أن بعض هؤلاء الضباط في الخدمة وبعضهم متقاعد، من قبل ضباط المخابرات والأمن في السودان واصفا ما حدث بأنه مؤشر وذو دلالات خطيرة.

وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الشارع السوداني مشغول بتلك الحركة التي لا يعلم أحد مصدرها أو المستفيد بالإطاحة بالمجلس السوداني بعد الاتفاق مع المعارضة بأيام قليلة.

متابعا، أن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الأخيرة في السودان تعد مؤشرا خطيرا، داعيا الى ضرورة التوافق السريع، لمواجهة كل تلك الحركات.

وأشار، إلي أنه يتابع كل الأوضاع في دولة السودان الشقيقة، نظرا لكون السودان ومصر دولة واحدة من الأساس، فضلا عن العلاقة الأخوية القديمة بين البلدين.