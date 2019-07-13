أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور قصر الكرملين التاريخي

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، شملت الزيارة جولة على قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية، حيث استمع أمير الرياض بالنيابة لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب القياصرة.
واستمع الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية، كما اطلع على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين.
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