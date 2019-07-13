زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب اليابان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع شمالي جزر أوكيناوا اليابانية اليوم السبت. ووفقا للهيئة وقع الزلزال على بعد 346 كيلومترا شمالي ناها عاصمة المقاطعة وعلى عمق عمق 257 كم. بحسب ما أفادت "رويترز". ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

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