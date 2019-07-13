مصر.. هزة أرضية تضرب مناطق عدة في القاهرة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إن هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر سجلت في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً.

وأضاف أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر.

وأشار إلى أن الهزة ضعيفة جدا ووقعت دون أي خسائر، لافتا إلى أن مركز الزلزال الذي سجلته الأجهزة يقع شرق المقطم، ولهذا شعر بها سكان المقطم والمعادي وشمال شرق القاهرة.