تشكيل برشلونة المتوقع فى الموسم المقبل بعد وصول جريزمان

ونجح برشلونة فى ضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد أمس الجمعة، بعد قيامه بدفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده، والمقدرة بـ120 مليون يورو.
وضم البارسا خلال الصيف الحالى 3 صفقات، وهم لاعب الوسط الهولندى فرانكى دي يونج من أياكس، الحارس البرازيلى نيتو من فالنسيا وأخيرا جريزمان من أتلتيكو مدريد.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة فى الموسم الجديد على النحو التالى:
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: جوردى ألبا، لينجليت، جيرارد بيكيه، روبيرتو
الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرانكى دى يونج، أرثر
الهجوم: ليونيل ميسي، انطوان جريزمان، لويس سواريز
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