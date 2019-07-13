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جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

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قالت شرطة جبل طارق إنها أفرجت عن كل أفراد طاقم الناقلة الإيرانية جراس 1 الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم بعد احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي للاشتباه بانتهاك العقوبات الأوروبية بنقلها النفط إلى سوريا.

وكانت شرطة جبل طارق قد قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم الإفراج عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط . ولم تدل بتفاصيل ولكنها قالت إن التحقيقات جارية وإن الناقلة ما زالت محتجزة.

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