وكانت شرطة جبل طارق قد قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها اعتقلت الاثنين الآخرين من أفراد طاقم الناقلة الإيرانية بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها.
وقالت الشرطة في بيان إنه تم الإفراج عن كل أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط . ولم تدل بتفاصيل ولكنها قالت إن التحقيقات جارية وإن الناقلة ما زالت محتجزة.
كانت هذه تفاصيل خبر جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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