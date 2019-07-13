مكياج تجنبيه أثناء الجلوس على الشاطئ

يوجد الكثير من الفتيات ممن لا يستغنين عن وضع المكياج بجميع صيحاته خلال جميع اطلالاتهن بغض النظر عن المكان المتواجدن فيه، ولأن إختيار مكياج بحر بسيط يمنح للفتيات إطلالة طبيعية، هى مهمة ليست سهلة، نقدم لك اليوم إطلالات مختلفة بالمكياج البسيط الذى يتناسب مع ظهور الفتيات المختلفة على الشاطئ، وذلك وفقاً لما ذكر على موقع "BoldSky".

كريم الأساس "الفونديشن":

لا تلجأين إلى وضع كريم الأساس اثناء إطلالتك الشاطئية، حيث يمنحك كريم الاساس إطلالة مصطنعة اثناء تواجدك على الشاطئ، كما سوف تعمل الشمس على إفساد إطلالتك به بشكل كبير، هذا بجانب منحك درجة بشرة مختلفة بشكل كبير عن لون بشرتك الطبيعى مما سوف يفسد شكل إطلالتك بالكامل، كما يتطلب كريم الأساس وضع المزيد من المكياج، مما سوف أيضاً يمنحك مظهراً غير طبيعياً من خلاله.

الكحل:

كما عليك تجنب وضع الكحل أثناء اطلالتك الصباحية على البحر، فبنسبة كبيرة سوف يسيح ويمنحك إطلالة باهتة وغير طبيعية، تلفت لك نظرات التعجب وعدم الإعجاب، لذا عليك أن تمتنعى تماماً عن وضع الكحل أثناء اطلالتك الصباحية على الشاطئ، ولكن يمكنك وضعه اثناء سهرات المصيف الليلية.

درجات الروج القاتمة:

عليك أيضاً تجنب وضع درجات الروج القاتمة اثناء تواجدك على الشاطئ، فتجنبى وضع الوج الأحمر، النبيتى، والبنى وغيرها من الدوجات القاتمة، ولكن يمكنك وضع الالوان الهادئة منه، كالبيج والنود.

