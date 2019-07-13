ويعتبر المسلسل من المسلسلات الأعلى مشاهدة فى الولايات المتحدة وحاز على العديد من الجوائز، وهو من تأليف بيتر ناووك، وبطولة عدد من النجوم أبرزهم فيولا ديفيس، توم فيريكا، ارجون جوبتا، اليزا رينر، كاتى فيندلى.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الإثارة والجريمة حول سيدة تعمل كمحامية جنائية ناجحة، تقوم بالتدريس لمجموعة من طلاب كلية الحقوق كيفية ارتكاب الجريمة والهروب منها، بدلًا من شرح القانون نفسه، فيتورطون جميعًا فى مؤامرة قتل كبيرة تغير حياتهم كليا.
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة ABC تطرح مسلسل HTGAWM لموسم سادس أخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.