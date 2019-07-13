مجلس الشيوخ الامريكى يطالب ترامب بفرض عقوبات على تركيا

وقال رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوريان جيم إنهوف وجيم ريش، ونائباهما الديمقراطيان بوب مينينديز وجاك ريد، في بيان مشترك، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "اختار شراكة خطرة (مع روسيا) على حساب أمن تركيا ورخائها الاقتصادي وسلامة حلف الناتو"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.
ودعا المشرعون ترامب إلى فرض عقوبات تشريعية على أنقرة في إطار مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال قانون العقوبات، والذي يعاقب حلفاء واشنطن الذين يشترون معدات عسكرية روسية.
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