برشلونة يدفع كوتينيو نحو الرحيل بسبب قميص جريزمان

يبدو أن النجم البرازيلى فيليب كوتينيو يقترب من الرحيل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وكان برشلونة قد نجح فى ضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، مقابل دفع الشرط الجزائى بقيمة 120 مليون يورو، وعقد لمدة 5 سنوات.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة يخطط لسحب القميص رقم 7 من النجم البرازيلى فيليب كوتينيو ومنحه لنجمه الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان، وهو الأمر الذى من شأنه الضوء الأخضر لرحيل البرازيلى الصيف الحالى.

أضافت الصحيفة أن خطوة برشلونة بسحب القميص من النجم البرازيلى، تعطى مؤشرا على إمكانية رحيل كوتينيو صاحب الـ27 عاما، والعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي، سواء إلى مانشستر يونايتد أو العودة إلى ليفربول مرة أخرى.

وكان كوتينيو قد وصل إلى البارسا فى يناير 2018 من فريق ليفربول الإنجليزي، فى صفقة هى الاغلى بتاريخ النادى الكتالونى بقيمة 145 مليون يورو، ولكنه فشل فى التاقلم مع الفريق، وتحقيق النجاحات المتوقعة منه.