الجزائر والسنغال يمنحان المجموعة الثالثة لقب الأفضل فى أمم أفريقيا 2019

نجحت منتخبات تونس، الجزائر، نيجيريا والسنغال فى الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، بعد نهاية منافسات دور ربع النهائي مساء الخميس الماضى.

وبالنظر إلى منتخبات المربع الذهبى فى كأس الأمم الأفريقية 2019، نجد أن المجموعة الثالثة هى الأقوى فى النسخة الحالية من البطولة، مع تأهل الجزائر والسنغال إلى دور الأربعة، بجانب منتخب تونس من المجموعة الخامسة ونيجيريا من المجموعة الثانية.

ونجح منتخب محاربو الصحراء فى تخطى نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى من المباراة المثيرة بنتيجة التعادل 1 – 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "السويس الجديد".

وعاد المنتخب الجزائرى للظهور فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، للمرة الأولى منذ نسخة 2010 فى أنجولا، عندما خسر أمام منتخبنا الوطنى برباعية نظيفة.

وتأهل المنتخب السنغالى على حساب منتخب بنين بنتيجة 1 – 0، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "الدفاع الجوى"، ليصل للمرة الخامسة فى تاريخه إلى دور الأربعة للمرة الخامسة فى تاريخه.