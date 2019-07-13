وبالنظر إلى منتخبات المربع الذهبى فى كأس الأمم الأفريقية 2019، نجد أن المجموعة الثالثة هى الأقوى فى النسخة الحالية من البطولة، مع تأهل الجزائر والسنغال إلى دور الأربعة، بجانب منتخب تونس من المجموعة الخامسة ونيجيريا من المجموعة الثانية.
ونجح منتخب محاربو الصحراء فى تخطى نظيره منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى من المباراة المثيرة بنتيجة التعادل 1 – 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "السويس الجديد".
وعاد المنتخب الجزائرى للظهور فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، للمرة الأولى منذ نسخة 2010 فى أنجولا، عندما خسر أمام منتخبنا الوطنى برباعية نظيفة.
وتأهل المنتخب السنغالى على حساب منتخب بنين بنتيجة 1 – 0، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "الدفاع الجوى"، ليصل للمرة الخامسة فى تاريخه إلى دور الأربعة للمرة الخامسة فى تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر والسنغال يمنحان المجموعة الثالثة لقب الأفضل فى أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.