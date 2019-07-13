مشاهدات قياسية لبرومو "Mulan" عبر يوتيوب

طرحت الشركة المنتجة لـ "Mulan" الإعلان التشويقي الأول للفيلم قبل عرضه رسميًا في دور العرض السينمائي. وحقق البرومو مشاهدات قياسية، تخطت الـ 22,412,186 مشاهدة منذ طرحه عبر قناة الشركة المنتجة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. تدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة صينية تتحول لمحاربة، وذلك من أجل إنقاذ والدها، ويقوم نيكى كارو بإخراج الفيلم. الفيلم من بطولة دوني ين وغيرها، فيما تجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.



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