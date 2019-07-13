Microsoft Teams تتفوق على Slack وتصل لـ 13 مليون مستخدم يومى

كشف تقرير حديث أن خدمة Teams للعمل الجماعى التابعة لشركة مايكروسوفت، تمكنت أخيرا من التفوق على منافستها Slack، والوصول إلى 13 مليون مستخدم نشط بشكل يومى، فضلا عن 19 مليون مستخدم نشط اسبوعياً.

وبحسب موقع venturebeat الأمريكى، فتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تكشف فيها شركة مايكروسوفت عن أعداد مستخدميها الفعليين، مع ملاحظة أنها تمتلك أكثر من 500 ألف شركة تستخدم الخدمة حول العالم، وبهذا النمو السريع لعدد مستخدمى Teams يصبح التطبيق الأسرع نمواً فى تاريخ الشركة.

وبمقارنة مكانة خدمة مايكروسوفت مع عدد من الخدمات المنافسة، نجد أن خدمة Hangouts Chat من جوجل التى انطلقت فبراير 2018 ولديها 4 مليون شركة مشتركة بحزمة G Suite الإجمالية لكنها لم تكشف عن عدد مستخدمى الخدمة الفعليين، وكذلك فإن منصة فيس بوك لديها 2 مليون مستخدم على منصة Workplace التى تعتبر شبكة اجتماعية للموظفين.