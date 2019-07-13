إليسا و لطيفة أبرز نجوم مهرجان ”المنستير“ الدولي بتونس

و أفاد مدير مهرجان المنستير الدولي، يافت بن حميدة ، في تصريحات صحفية، أنّ المهرجان يتضمن عرضا للمعهد الجهوي الموسيقى بفرنسا بالاشتراك مع معهد المنستير إلى جانب عروض موسيقية لفنانين تونسيين على غرار لطفي بوشناق ، مع عرضين في الطريقة الصوفية وهما ”التخميرة“و“ننده الأسياد“، وعرضين في الراب لسنفرا و سامارا.
وأكد بن حميدة تنوع العروض الفنية بالدورة 48 حتى تلبي جميع الأذواق و الفئات العمرية، موضحا أن هذه الدورة برمجت أكثر من عرض لأهالي محافظة المنستير ، مشيرا إلى أن سعر الاشتراك بالمهرجان سيكون في حدود 80 دينار (حوالي30 دولارا) .
من جانب آخر ،أفاد معز عباس رئيس جمعية مهرجان المنستير الدولي أن هذه الدورة ستشهد لأول مرة الاعتماد على شركة حراسة خاصة و ذلك لتأمين دخول و خروج رواد المهرجان و أيضا لتحديد عدد المتابعين للدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي.
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