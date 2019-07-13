النصر يهزم اتحاد جدة ويضم عبد الفتاح أدم حتى 2024

وخطف النصر صفقة لاعب التعاون من اتحاد جدة الذى تقدم بعرض رسمى إلى إدارة التعاون، يتضمن الحصول على خدمات اللاعب عبد الرحمن الغامدى بالإضافة إلى مبلغ مالى من أجل التعاقد معه.
وكان عبد الفتاح آدم أحد العناصر الأساسية لفريق التعاون فى الموسم الماضى، والذى حقق نتائج رائعة بالحصول على المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى السعودى والتأهل للمشاركة فى بطولة دورى أبطال آسيا، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس عاهل الحرمين الشريفين.
وكان النصر قد نجح فى التتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضى، بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدى فريق الهلال حتى اللحظات الأخيرة.
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