أبو الرجال يمثل التحكيم المصرى فى موقعة تونس والسنغال

يظهر الحكم الدولى المصرى محمود أبو رجال فى مباراة تونس والسنغال فى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا 2019 التى تقام الأحد المقبل ، كحكم فيديو.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) إسناد مهمة تحكيم مباراة تونس والسنغال، فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا 2019، إلى الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما.

ويقابل منتخب تونس نظيره السنغالى فى دور الأربعة من بطولة كأس أمم أفريقيا، فى المواجهة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب "الدفاع الجوى"، فى تمام الساعة السادسة مساء.

ويساعد تيسيما فى إدارة هذه المواجهة، كل من السودانى وليد أحمد على (المساعد الأول)، والكونغولى أوليفيه سافارى (المساعد الثاني)، وبرنار كامى من سيشيل حكما رابعا.

وتأهل منتخب نسور قرطاج إلى دور نصف النهائى، بعد تغلبه على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الخميس على ملعب "السلام".

Advertisements

فى المقابل تأهل منتخب السنغال بعد تغلبه على منتخب بنين بنتيجة 1 – 0، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس الأربعاء على ملعب "الدفاع الجوى".

وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين فى تاريخ بطولة أمم أفريقيا، خلال النسخة الماضية 2017 فى الجابون، والتى حسمها منتخب أسود التيرانجا بنتيجة 2 – 0، فى مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن يجمع نصف النهائى الآخر بين الجزائر ونيجيريا، حيث سيلتقى الفائزان من المباراتين فى نهائى البطولة يوم الجمعة المقبل.