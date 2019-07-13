زلزال شدته 5.8 درجة يهز الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا شدته 5.8 درجة ضرب شمال جزيرة مينداناو في الفلبين في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي. ووفقا للهيئة تم تسجيل الزلازل في الساعة 20:42 بتوقيت غرينتش. ويقع مركز الزلزال على بعد 5 كيلومترات جنوب شرق بلدية كانتيلان في مقاطعة سوريجاو ديل سور، وعلى عمق حوالي 11.8 كيلومتر. ولم ترد أنباء عن قتلى أو جرحى أو أضرار مادية. بحسب "رويترز". كما لم يصدر مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي تحذيرا من تسونامي بعد الزلزال.

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