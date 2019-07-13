وأكدت الحركة في بيانها أن "العدو يفهم أن المقاومة في قطاع غزة لن تقبل إلا بكسر الحصار عن القطاع".
وعقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، مباحثات مع وفد المخابرات المصرية برئاسة الوكيل، أيمن بديع، وعضوية اللواء، أحمد عبد الخالق، والعميد تامر، في غزة، تم خلالها بحث "التفاهمات مع العدو"، بحسب بيان الحركة.
وأكدت حماس على أهمية "أن يكون الموقف الفلسطيني النابع من التوافق الوطني على استراتيجية مواجهة المخاطر وعلى رأسها صفقة القرن ومؤتمر البحرين".
ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان القيادي في حماس فتحي حماد، أن الحركة تمهل "العدو الصهيوني" لكسر الحصار عن قطاع غزة وأن يطبق "التفاهمات"، وإلا فإن الحركة لديها أساليب ووسائل وهي "تنتظر الإذن لتنطلق قوة وعزما وانفجارا في الأعداء"، على حد تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تصدر بيانا بعد لقاء قادتها وفد المخابرات المصرية: لن نقبل إلا بكسر الحصار عن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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