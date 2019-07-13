سيناتورات يدعون ترامب إلى معاقبة تركيا على اقتنائها "إس-400" الروسية

وجاء في بيان وقعه أربعة سيناتورات: "ندعو الرئيس ترامب إلى فرض العقوبات بصورة كاملة، وفقا لقانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات". وأوضح السيناتورات أنهم يناشدون وزارة الدفاع وقف مشاركة تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35" من الجيل الخامس، بعد تجميد توريدات هذه الطائرات لأنقرة سابقا.
ووقع البيان كل من رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة، الجمهوري جيم إينهوف، وكبير ديمقراطيي اللجنة، جيك ريد، ورئيس لجنة الشؤون الدولية، الجمهوري جيم ريش، وكبير ديمقراطييها، بوب مينينديز.
ووصف السيناتورات الأربعة في بيانهم اقتناء تركيا منظومات "إس-400" بأنه "دليل مقلق على التقارب مع روسيا في عهد بوتين وتهديد لبرنامج إف-35".
وقالوا إن تركيا تعد شريكا هاما لواشنطن في حلف الناتو، معربين عن أملهم في "أن تتجاوز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا هذا الفتور"، لكنهم أشاروا إلى استحالة تعزيز التعاون بين البلدين "ما دام الرئيس أردوغان متمسكا بتعميق العلاقات مع فلاديمير بوتين، على حساب ازدهار تركيا الاقتصادي وأمن حلفائها في الناتو".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء توريد الأجزاء الأولى من منظومة "إس-400" الروسية لأنقرة، وأكدت المصلحة الفدرالية الروسية الخاصة بالتعاون العسكري التقني لاحقا صحة هذا الخبر.
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