موقع عبري: تل أبيب تحاول إقناع السلطة الفلسطينية بإعادة التحويلات الطبية لمشافي إسرائيل

قالت مصادر عبرية إن تل أبيب تحاول إقناع السلطة الفلسطينية بإعادة التحويلات الطبية إلى مشافي إسرائيل، بعد قرار بوقفها منذ أشهر، بحسبما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية، يوم الجمعة.

وذكر موقع "mynet" الإسرائيلي أن مدير عام مستشفى هداسا، البروفيسور زئيف روتشتاين، التقى الأسبوع الماضي بممثلي وزارة الصحة الفلسطينية لمناقشة الآثار المترتبة على قرار السلطة الفلسطينية بعدم إحالة المرضى الفلسطينيين للعلاج في إسرائيل، وهي خطوة تسببت بخسائر كبيرة لمستشفى هداسا تصل لـ 100 مليون شيكل.

وأضاف الموقع أن مدير المستشفى حاول تغيير موقف السلطة من هذا القرار.

وأشار أيضا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا في عدد المرضى الفلسطينيين المنقولين إلى هداسا، وذلك نتيجة قرار السلطة الذي جاء ردا على اقتطاع تل أبيب من أموال المقاصة الفلسطينية.

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وقالت وكالة "معا" إن الاجتماع الأخير يأتي في أعقاب خطاب أرسله البروفيسور روتشتاين مؤخرا إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحذر فيه من ما أسماه "كارثة إنسانية"، نتيجة وقف التحويلات.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية قائلا: "بدأنا في خطوات الانفكاك من الاحتلال بخطوات جدية، فالتحويلات الطبية إلى إسرائيل توقفت تماما ما عدا الحالات الاستكمالية".

كما أعلنت وزارة الصحة عن توقيع اتفاق مع مركز الحسين للسرطان في عمان، لتحويل مرضى السرطان الذين لا يتوفر لهم علاج في المستشفيات الفلسطينية.