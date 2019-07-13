شالكه الألمانى يسحق فريق هواة 20 - 1 وديا

حقق فريق شالكه فوزا ساحقا على نظيره فريق بوتروب، الذى يلعب بدورى الهواة فى ألمانيا، بنتيجة 20 – 1، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن استعدادات الموسم الجديد.

أنهى شالكه الشوط الأول من المباراة متقدم بنتيجة 11 – 1، قبل أن ينجح فى إضافة 9 أهداف فى الشوط الثانى.

سجل أهداف شالكه فى المباراة جويدو برجشتالر 6 أهداف، ستيفين سكرزيبسكى 3 أهداف، وهدفان لكلا من رامان، هاريت، كارليس، جيكا وأحمد كوتوكو.

ويبدأ شالكه الموسم الجديد من الدوري الالمانى بمواجهة فريق بوروسيا مونشنجلادباخ يوم 17 أغسطس المقبل.

وكان شالكه قد أنهى الموسم الماضى فى البوندزليجا، بالمركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.