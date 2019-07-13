5 مسارات.. قوى التغيير تعلن عن مواكب احتجاجية تحت شعار "العدالة أولا"

أعلن قوى إعلان الحرية والتغيير عن مواكب احتجاجية تحت شعار " العدالة اولا " اليوم السبت 13 يوليو للمطالبة بتحقيق شفاف ومستقل لوقائع محيط القيادة العامة للقوات المسلحة .

مسارات منطقة الخرطوم :

تنطلق مواكب الخرطوم في تمام الســـ5ــــاعة مساءً ومساراتها كالتالي:

١- الخرطوم شرق :

نقاط التجمع والمسارات تحددها لجان الأحياء وتزور منازل الشهداء في المنطقة وتكون نقطة النهاية شارع الستين وتضاء الشموع عند الساعة السابعة مساء.

٢- أحياء الخرطوم وسط والخرطوم جنوب:

- موكب الكلاكلات:

نقطة البداية الكلاكلة اللفة مجمع الذهب ويتجه شمالاً حتى استوب نوباتيا ثم يتجه شرقاً حتى شارع الكلاكلة شرق ثم من المشتل يتجه جنوباً حتى الشارع الفاصل بين الوحدة والدخينات ثم يتجه غرباً حتى منزل الشهيد النعمان (شهيد مجزرة القيادة)، وعلى الثوار ارتداء اللون الازرق أو شارات زرقاء

- موكب جبرة:

ينطلق الموكب من تقاطع اليحيى ويتجه شرقاً إلى تقاطع البيبسي ثم شمالاً إلى تقاطع الإسكان ثم يتجه شرقاً نحو منزل الشهيد مجتبى صلاح بالصحافة.

- موكب العشرة:

ينطلق الموكب من شارع ٢٥ ويتجه جنوباً حتى عرفات مول ثم شرقاً حتى شارع المطار ثم يتجه جنوباً نحو منزل الشهيد محجوب بالصحافة

- موكب يثرب:

نقطة البداية تقاطع اسبانيول يتجه جنوباً إلى تقاطع ماثيو ثم شرقاً للالتحاق بموكب جبرة في اليحيى ثم مواصلة في مسار موكب جبرة إلى بيت الشهيد مجتبى صلاح

- موكب الصحافة:

التجمع في شارع الرقشات والالتحام مع موكبي جبرة ويثرب ثم التوجه شرقاً إلى منزل الشهيد مجتبى صلاح بالصحافة مربع 33

-موكب الامتداد

ينطلق الموكب من سوق الندى ثم شمالاً إلى منزل الشهيد علي بمربع ١ ثم جنوباً إلى منزل الشهيد بابكر مربع ٨ من ثم غرب شارع الصحافة ظلط إلى محطة ٧ جنوب ليلتقي بموكب العشرة والتوجه نحو منزل الشهيد محجوب.

- موكب الشجرة

ينطلق من منطقة الحماداب ويتجه إلى أسرة الشهيد حسن شرق الظلط ومروراً إلى منطقة الشجرة جوار المركز الصحى لمنزل أسرة الشهيد مختار عبدالله

- موكب الخرطوم وسط المركزي

يشمل جميع مناطق الخرطوم وسط

التجمع في منزل الشهيد علي سمبا ثم التوجه شرقاً حتى حديقة القرشي ثم جنوباً إلى محطة الغالي ثم إلى منزل الشهيد اسماعيل، ثم التوجه إلى شارع الصحافة

•تتوجه مواكب الصحافة وجبرة والعشرة والامتداد ويثرب من منازل الشهداء إلى شارع محمد نجيب

•تتوجه مواكب الكلاكلات من منزل الشهيد النعمان الى شارع الكلاكلة الرئيسي

•تتوجه مواكب الشجرة واللاماب ناصر واللاماب بحر أبيض من منازل الشهداء إلى شارع الشجرة الرئيسي.

•على الثوار في كافة الشوارع اشعال الشموع حداداً على أرواح الشهداء في تمام الساعة ٧ مساء والوقوف صامتين لمدة ٢٠ دقيقة

2- مسارات مواكب أم درمان

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تنطلق مواكب أم درمان في تمام الساعة الخامسة عصراً

- الصالحة الفتيحاب وأبوسعد:

نقطة التجمع صينية المهندسين ثم الإتجاه شرقاً إلى شارع الأربعين، ومن ثم إلى ميدان الأهلية

- أم درمان القديمة :

التجمع في أبروف ميدان الرابطة مروراً بودنوباوي وود أرو وود البنا وبيت المال حتى ميدان الأهلية

- كرري:

التجمع في محطة الرومي وتتجه شرقاً عبر شارع شيكان إلى محطة المهداوي ثم جنوباً عبر شارع الوادي حتى ميدان الليق جوار مقابر أحمد شرفي لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء، من ثم التوجه لميدان الأهلية

- كرري الحتانة:

التجمع في الحتانة المرور بشارع الوادي متوجهاً إلى ميدان الأهلية

- أمبدة:

التجمع في ود البشير مروراً بشارع العرضة حتى ميدان الأهلية

3- مسارات مواكب شرق النيل:

تنطلق مواكب شرق النيل في تمام الســـ1ــــاعة ظهراً.

- تنطلق المواكب في تمام الساعة الواحدة من شارع واحد والردمية والوحدة لتلتحم بمواكب الفيحاء ودار السلام في ميدان المولد ثم التوجه إلى محطة ١٣ لتلتقي بمواكب الجريف وأم ضوبان المرابيع ومنها إلى ميدان محاكم شرق النيل.

4- مسارات مواكب بحري

تنطلق مواكب بحري في تمام الساعة الخامسة مساءً

- أحياء بحري شمال:

التجمع في الكيلو

- أحياء بحري جنوب وشرق ووسط:

ميدان النجوم في الشعبية

•يلتحم الموكبان في لفة جنوب ومنها إلى استاد شمبات الأراضى

5- مسارات مواكب الأقاليم

تنطلق المواكب في تمام الساعة الثالثة ظهراً في القرى والمدن من المناطق التي يحددها الثوار إلى منازل الشهداء والميادين الشعبية

