الوسيط الأفريقي: لا خلافات بين قوى الحرية والتغيير والعسكري

نفي المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات وجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأعلن أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفقا فجر اليوم الجمعة، “اتفاقًا كاملًا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية”.
وأكد ان الطرفين اجتمعا اليوم، في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول”.
وكشف أن “المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضًا على الاجتماع يوم غد السبت، للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري”.
ومن المنتظر أن يجتمع الطرفان غدا للإتفاق والتوقيع على الإعلان الدستوري، وعلى اللجان الفنية المشتركة لإعداد الإحتفالات.
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