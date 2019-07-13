اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الدولار الأمريكي يواصل الهبوط لثالث يوم متضررًا بـ“خفض الفائدة‎“

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تراجع الدولار الأمريكي لثالث جلسة على التوالي، الجمعة، بينما لا يزال يتعرض لضغوط من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6عملات رئيسة، 0.25% إلى 96.811 وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من 3 أسابيع أمام الين اليابان، والفرنك السويسري.

وأظهرت العملة الأمريكية أداء ضعيفًا أيضًا أمام اليورو الذي صعد 0.2% إلى 1.1270 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي يواصل الهبوط لثالث يوم متضررًا بـ“خفض الفائدة‎“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا