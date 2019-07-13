وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6عملات رئيسة، 0.25% إلى 96.811 وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من 3 أسابيع أمام الين اليابان، والفرنك السويسري.
وأظهرت العملة الأمريكية أداء ضعيفًا أيضًا أمام اليورو الذي صعد 0.2% إلى 1.1270 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي يواصل الهبوط لثالث يوم متضررًا بـ“خفض الفائدة“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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