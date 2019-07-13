الدولار الأمريكي يواصل الهبوط لثالث يوم متضررًا بـ“خفض الفائدة‎“

تراجع الدولار الأمريكي لثالث جلسة على التوالي، الجمعة، بينما لا يزال يتعرض لضغوط من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من 6عملات رئيسة، 0.25% إلى 96.811 وسجل أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من 3 أسابيع أمام الين اليابان، والفرنك السويسري.

وأظهرت العملة الأمريكية أداء ضعيفًا أيضًا أمام اليورو الذي صعد 0.2% إلى 1.1270 دولار.