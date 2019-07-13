وأكد نصر الله في مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله دون الخوض في تفاصيل ”الآن تفرض علينا عقوبات.. هل تعرف أن إدارة ترامب تسعى إلى فتح قنوات مع حزب الله في لبنان عبر وسطاء… هذا الأمريكاني البرجماتي“.
وأوضح الزعيم الشيعي، أن إسرائيل لن تكون ”محيّدة“ في حال اندلاع حرب أمريكية ضد إيران، داعمته الرئيسية.
وسأل نصرالله عبر قناة المنار التابعة لحزبه ”إذا حصلت حرب على إيران، من قال إنه سيتم تحييد إسرائيل؟“.
وقال إن ”أول من سيقصف إسرائيل هي إيران“، معتبراً أنه ”عندما يفهم الأمريكي أن هذه الحرب يمكن أن تطيح وتزيل إسرائيل فسيعيد النظر“.
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله: واشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.