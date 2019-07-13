تعرّف على سبب رحيل زيدان عن معسكر ريال مدريد في كندا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غادر معسكر الفريق في مونتريال في كندا بعد أن علم بتدهور الحالة الصحية لأحدة شقيقاته التي تعاني من مرض خطير.

وقالت صحيفة OK داريو الإسبانية أن زيدان اضطر للرحيل عن كندا والعودة إلى إسبانيا في اليوم الرابع من معسكر الفريق الملكي وقبل وقت قصير من تدريب الجمعة ، قال المدرب الفرنسي إنه اضطر إلى المغادرة لأسباب شخصية.

وقالت الصحيفة ذاتها إن تلك الأسباب الشخصية مرتبطة بتدهور الحالة الصحية لأحدى شقيقاته التي تعاني من مرض خطير ولم يتردد قائد فرنسا السابق في ركوب الطائرة والعودة ليكون إلى جوار عائلته.

وتفاجأ اللاعبون ووسائل الإعلام بقيادة مساعد المدير الفني ديفيد بيتوني للتدريب بدلا من الأسطورة الفرنسية.

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وقال ريال مدريد في بيان مقتضب ”مدربنا زين الدين زيدان سيغيب عن فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد في كندا لأسباب شخصية وحتى عودته ستكون جلسات العمل بقيادة المدرب الرئيسي ديفيد بيتوني.“

ووصل ريال مدريد إلى مونتريال في كندا في بعثة مكونة من 29 لاعباً يوم الثلاثاء الماضي لتكون محطته الإعدادية الأولى استعدادا للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق أول مباراة ودية في جولة أمريكا الشمالية يوم 21 يوليو /تموز حيث سيواجه بايرن ميونخ وسوف يستمر في الولايات المتحدة للعب ضد آرسنال في لاندوفر (يوم 24 يوليو) وضد أتلتيكو مدريد في نيو جيرسي (27 يوليو).