نادي الهلال السعودي يمنح علي الحبسي الضوء الاخضر للبحث عن عروض

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي الهلال السعودي في طريقها لفك ارتباطها بالحارس العماني علي الحبسي بعد موسمين قضاهما مع النادي. وبحسب ما نقلت صحيفة الرياضية فإن إدارة الزعيم قد منحت الحارس الضوء الأخضر للبحث ودراسة العروض التي وصلت إليه تمهيدا لإبعاده. وفشل الحارس العماني الموسم الماضي في حجز مكاناً أساسياً في الفريق بعد أن نجح الحارس عبدالله المعيوف في حجز حراسة مرمى الفريق. وبات علي الحبسي والأسترالي ميلوس ديغينيك الأقرب للرحيل عن الفريق من اللاعبين الأجانب ومعهم واحد من كارلوس إداوردو أو عموري.

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