إعلان القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات نادي النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي عن القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي المزمع عقدها اليوم السبت. ويتنافس على الرئاسة ثلاثة مرشحين هم المحامي صالح الأطرم ونصر النصر وصفوان السويكت. وضمت قائمة الأطرم كلا من عبدالعزيز العويس وابراهيم الحسينان، ومحمد الخريجي ومحمد المساعد. وضمت قائمة نصر النصر كلاً من سعيد الشهري وضيف الله العتيبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج و ثامر الشمري. وضمت قائمة السويكت كلاً من سهيل القاسم وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.

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