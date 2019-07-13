مجلس الهوان يواصل التوهان.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ اجتمع مجلس الكاردينال وقرر (دعم الموقف السابق مع كتلة الممتاز) !!

@ كتلة الممتاز تراجعت عن موقفها وخاضت المنافسه ورغم ذلك يقول مجلس كردنه انه يدعم الموقف السابق !!

@ اي موقف يدعمه مجلس الكاردينال والجميع قد جبُن امام شداد ونزل الميدان !!

@ حتى هلال الكاردينال كان اول المتخاذلين عن العنتريات الوهميه .

@ ترى ما الحكمه من اثارة قضيه طواها الزمن في صفحاته السوداء !! .

@ تداول الفرحان وسيف كمبو نشربو وصلاح بتاع البنك ومن لف لفهم في قضيه خاسره امر غير مستغرب ، المستغرب ترؤس د. حسن على عيسى للاجتماع الهايف .

@ عيسى الذي عهدناه ناضج التفكير موضوعي الطرح كيف توافق مع هؤلاء !! .

⬇ كنا نتوقع من مجلس كردنه الاعتزار للجماهير عن فقدان اللقب الذي ضاع لاخطاء اداريه و لم نتوقع البته الاصرار على المضى في ذات الطريق ، طريق التمرد على القوانين وانفاذ اجندة الاتحاد السابق .

@ مجلس الكاردينال يجب ان يُزال شأنه شأن بقايا مؤسسات الانقاذ .

⬇ وافق اهلي الخرطوم على بيع اللاعب سفيان عزالدين للهلال !!

@ الاهلي لم يُربي سفيان في حوشه ولم يستعريه من الانديه الصغيره .

@ سفيان اتى الاهلي من الهلال لاعب جاهز مكتمل المواصفات .

@ منحه ب (المجااااان) يطلب فيها الاهلي الان المليارات !!

@ ما يحدث بالهلال يثير الغثيان وقبل ذلك الشبهات .

@ لماذا لم يصعّد الهلال اللاعب ؟ او حتى يعيره بدلاً من اطلاق سراحه بالمجان ثم استرداده بالمليارات !! .

@ اقول هذا رغم قناعتي بان وسط الهلال حاشد بالنجوم ولا مكان فيه لسفيان رغم موهبته المميزه .

⬇ فاز الاكسبريس العطبراوي على القراقير وعاد للممتاز .

@ فاز الاكسبريس رغم كل ما فعله اسوأ حكم بكشف الحكام (الرشيد).

@ فعل الحكم كل ما بوسعه لهزيمة الاكسبريس لكن اولاد الصاقعه كانوا لها .

@ ظلم الحكم غير الرشيد للاكسبريس جعل جماهير كوستي تشجع الاكسبريس الذي بات وكأنه يلعب بعطبره .

@ مبروووووك عودة الاكسبريس ومبروك لعطبره التي باتت المدينه الاكبر بعد الخرطوم بثلاث انديه .

@ مبروووووك لولاية نهر النيل وهي تجلس مع ولاية الخرطوم في الصداره ب(4) فرق ممتاز .

⬇ التعديلات التي طرأت على جهاز التحكيم لم تشمل عامر عثمان .

@ اخطاء عامر تعددت واخر ذلك تعين حكم من الخرطوم لادارة مباراة مصيريه طرفها فريق من الخرطوم .

@ عامر بات ثغرة في نشاط التحكيم وخطر على الموسم الجديد .

@ ترى ما سر العلاقه بين حكم الخرطوم (الرشيد) حتى يدير كل هذا الكم من المباريات!!