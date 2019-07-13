مجلس الهوان يواصل التوهان.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ اجتمع مجلس الكاردينال وقرر (دعم الموقف السابق مع كتلة الممتاز) !!
@ كتلة الممتاز تراجعت عن موقفها وخاضت المنافسه ورغم ذلك يقول مجلس كردنه انه يدعم الموقف السابق !!
@ اي موقف يدعمه مجلس الكاردينال والجميع قد جبُن امام شداد ونزل الميدان !!
@ حتى هلال الكاردينال كان اول المتخاذلين عن العنتريات الوهميه .
@ ترى ما الحكمه من اثارة قضيه طواها الزمن في صفحاته السوداء !! .
@ تداول الفرحان وسيف كمبو نشربو وصلاح بتاع البنك ومن لف لفهم في قضيه خاسره امر غير مستغرب ، المستغرب ترؤس د. حسن على عيسى للاجتماع الهايف .
@ عيسى الذي عهدناه ناضج التفكير موضوعي الطرح كيف توافق مع هؤلاء !! .
⬇ كنا نتوقع من مجلس كردنه الاعتزار للجماهير عن فقدان اللقب الذي ضاع لاخطاء اداريه و لم نتوقع البته الاصرار على المضى في ذات الطريق ، طريق التمرد على القوانين وانفاذ اجندة الاتحاد السابق .
@ مجلس الكاردينال يجب ان يُزال شأنه شأن بقايا مؤسسات الانقاذ .
⬇ وافق اهلي الخرطوم على بيع اللاعب سفيان عزالدين للهلال !!
@ الاهلي لم يُربي سفيان في حوشه ولم يستعريه من الانديه الصغيره .
@ سفيان اتى الاهلي من الهلال لاعب جاهز مكتمل المواصفات .
@ منحه ب (المجااااان) يطلب فيها الاهلي الان المليارات !!
@ ما يحدث بالهلال يثير الغثيان وقبل ذلك الشبهات .
@ لماذا لم يصعّد الهلال اللاعب ؟ او حتى يعيره بدلاً من اطلاق سراحه بالمجان ثم استرداده بالمليارات !! .
@ اقول هذا رغم قناعتي بان وسط الهلال حاشد بالنجوم ولا مكان فيه لسفيان رغم موهبته المميزه .
⬇ فاز الاكسبريس العطبراوي على القراقير وعاد للممتاز .
@ فاز الاكسبريس رغم كل ما فعله اسوأ حكم بكشف الحكام (الرشيد).
@ فعل الحكم كل ما بوسعه لهزيمة الاكسبريس لكن اولاد الصاقعه كانوا لها .
@ ظلم الحكم غير الرشيد للاكسبريس جعل جماهير كوستي تشجع الاكسبريس الذي بات وكأنه يلعب بعطبره .
@ مبروووووك عودة الاكسبريس ومبروك لعطبره التي باتت المدينه الاكبر بعد الخرطوم بثلاث انديه .
@ مبروووووك لولاية نهر النيل وهي تجلس مع ولاية الخرطوم في الصداره ب(4) فرق ممتاز .
⬇ التعديلات التي طرأت على جهاز التحكيم لم تشمل عامر عثمان .
@ اخطاء عامر تعددت واخر ذلك تعين حكم من الخرطوم لادارة مباراة مصيريه طرفها فريق من الخرطوم .
@ عامر بات ثغرة في نشاط التحكيم وخطر على الموسم الجديد .
@ ترى ما سر العلاقه بين حكم الخرطوم (الرشيد) حتى يدير كل هذا الكم من المباريات!!
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الهوان يواصل التوهان.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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