والشيطان يضحك!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*كم مرة حج نبينا عليه السلام؟

*مرة واحد فقط… فقط واحدة……وهي حجة الوداع..

* رغم أن البيت الحرام على مرمى حجر منه..

* وهذا مجرد تذكير للذين يحرصون على الحج كل عام… ولو (كسر رقبة)..

* ولو على نفقة الدولة… أو هيئة الحج والعمرة… أو مال الناس..

* ومن الناس هؤلا ــ من غير المسؤولين ــ من يحج ولو كسر رقبة حاجة أسرته..

* ويبقى السؤال المهم: لماذا هذا الهوس على أداء الحج كل عام؟!

* أو كل عامين… أو ثلاثة… أو أربعة؛ مع كثير عمرات؟!

* الإجابة بكل بساطة نجدها كامنة وراء أكمة ما يصاحب هذه الشعيرة من إعلان..

* إعلانات (دنيوية) تروج لأداء الحج… وتُعلن عن العودة منه..

* وتأخذ هذه الإعلانات ــ والدعايات ــ أشكالاً مختلفة؛ كلها ذات طابع دنيوي..

* فإما تكون كتابةً على جدران بيت الحاج… تجزم بأن حجه مبرور..

* أو تكون تصويراً للحاج (المسؤول)….مع إعلانات تهنئة بقبول حجه..

* وإما تكون إخباراً عبر وسائل الإعلام… تُعلم بعودة الحاج (الوزير) كما ولدته أمه..

* ويتمادى البعض منا في الخلط بين الديني… والدنيوي..

*ويتمادى ــ أيضاً ــ في عدم القدرة على التفريق بين النفاق والإخلاص..

* ونتمادى نحن في السكوت عن الحق… كما الشيطان الأخرس..

*وننسى جميعاً القسم الرباني في الكتاب الكريم (ولتُسألن عما كنتم تعملون)..

* تماماً كما ننسى أن ثمة ذنوباً لا يمحوها الحج… مهما كثر..

* وأن لا أحد سوى الله وحده يعلم إن كان الحج مقبولاً… أم مردوداً… أم (مرجوماً)..

* وأن الحج إن كان بمال أولى به ذوو القربى فلا حاجة لله فيه..

* ورموز العهد البائد ــ ممن كانوا يهرولون إلى الكعبة كل عام ــ نسوا أمراً مهماً..

* نسوا أن أموال حجهم هذه كان أولى بها شعبهم..

* فالحج مرة واحدة على المستطيع؛ ورسولنا حج مرة واحدة..

* ولكن من رعاياهم من كان يتألم في اليوم ألف مرة؛ جوعاً… ومرضاً… وغبناً..

* فالدين عندنا صار محفوفاً بكل ظنون الرياء… والأماني..

* ليست الأماني العذبة.. كما في الأغاني..

* وإنما كما في الحديث (العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)..

* وعنوان عهدنا البائد هذا كان الانسياق وراء أهواء الدنيا..

* ثم الانسياق وراء داعي الحج ــ والعمرة ــ طمعاً في مغفرة الآخرة… وثناء الناس..

* ومن قبل تحدثنا عن انسياق تجاه مكبرات الصوت بمساجدنا..

* وقلنا إن هذا الانسياق قد يكون بفعل غواية الشيطان…(سوقاً) نحو هاوية الرياء..

* فالذي يحب أن يسمع الناس صلاته وتلاوته وتهجده فهو منافق..

* والذي يحب أن يحتفي الناس بحجه وعمرته فهو منافق..

* والذي يحب أن يعلم الناس بفعل (خاص) بينه وبين خالقه فهو منافق..

* ورسولنا الكريم عليه أتم صلاة وتسليم ــ حج مرة واحدة..

* ولكن كم مرة حج الذين أياديهم ملطخة بدماء الناس… وحق الناس… وعرق الناس؟

* وأولهم ــ بالطبع ــ رئيسهم المخلوع؛ أكثرهم حجاً… واعتماراً.

* بعدد مرات رجمهم الشيطان… قطعاً..

* والشيطان يضحك!!