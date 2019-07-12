الغرامة 600 ألف جنيه في مواجهة متهم بتخزين دقيق مدعوم

ضبط بحوزته على 2486 جوال دقيق الخرطوم smc أصدرت محكمة حماية المستهلك بالخرطوم شمال حُكماً في مواجهة متهم بتخزين الدقيق بالغرامة 600 الف جنيه مع مصادرة الدقيق. وقال مصدر بنيابة المستهلك في تصريح لـ smc أن مباحث ولاية الخرطوم تمكّنت من ضبط 1000 جوال دقيق مدعوم زِنه 50 كيلو، بجانب ضبط 1486 جوال دقيق يقوم المتهم

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