الكاردينال في الخرطوم اليوم لإعلان موقفه بشأن الاستقالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يعود في الرابعة من مساء اليوم الجمعة للخرطوم، السيد أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال، قادماً من إمارة دبي وذلك بعد غياب امتد لأكثر من شهرين لارتباطه ببعض الظروف العملية، ويتوقع أن يعلن الكاردينال عقب وصوله موقفه الرسمي بشأن الاستقالة التي تقدم بها في الرابع والعشرين من أبريل الماضي بحسب صحيفة آخر لحظة.

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