“الاتحادي الأصل” يستعجل اتفاق” الانتقالي” و”التغيير”

طالب الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، يوم الجمعة، بضرورة تسريع عملية التفاوض والتوصل لاتفاق نهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير تمهيداً لمعالجة الضائقة الاقتصادية بشكل أولي.

ودعا القيادي بالحزب، علي السيد، طرفي التفاوض بالبلاد إلى ضرورة حسم وضع الحركات المسلحة والجلوس والاتفاق معها في ذات الوقت الذي قال فيه، إنه في انتظار اتفاق يرضي جميع الأطراف .

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وبحسب الشروق أكد السيد بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية دعم حزبه للفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه طال أمد التفاوض بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.

مُجدِّداً تأكيدهم بعدم مشاركة الحزب في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وزاد “لابد من مشاركة الحزب في المجلس التشريعي للتحضير للانتخابات المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)