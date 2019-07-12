ضُبط بحوزته (2486) جوال.. الغرامة (600) ألف جنيه لمُتَّهم بتخزين دقيق مدعوم

التاريخ: 12-يوليو-2019
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أصدرت محكمة حماية المستهلك بالخرطوم شمال، حُكماً في مواجهة متهم بتخزين الدقيق بالغرامة (600) ألف جنيه مع مصادرة الدقيق.
وقال مصدر بنيابة المستهلك حسب الصيحة يوم الجمعة ، إن مباحث ولاية الخرطوم تمكّنت من ضبط (1000) جوال دقيق مدعوم زِنة (50) كيلو، بجانب (1486) جوال دقيق يقوم المتهم بإعادة تعبئتها مرةً أخرى في جوالات زِنة (25) لبيعها، وأضاف أنه تمت محاكمة المتهم بالغرامة (600) ألف جنيه مع مصادرة الدقيق.
وفي السياق، ضبطت نيابة المُستهلك، مصنعاً شهيراً بالخرطوم يقوم بتخزين صلصة منتهية الصلاحية وخلطها وتعبئتها مع صلصة جديدة لبيعها مرةً أخرى، وتم فتح بلاغ في مواجهة صاحب المصنع، تحت المادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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