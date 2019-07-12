استئناف الدراسة بجامعة سنار الشهر الجاري

أعلن مدير جامعة سنار، بروفيسور محمد الخير عبدالرحمن، استئناف الدراسة بجامعة سنار اعتباراً من 21 يوليو الجاري بعد تعليق الدراسة لمدة سبعة أشهر، وأن الدراسة ستبدأ ببعض الكليات وستشهد الفترة الأولى امتحانات وإزالة رسوب لعدد من الدفعات ببعض الكليات.

وامتدح الخير بحسب وكالة السودان للأنباء، استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد بعد تحقيق التوافق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يفضي إلى تكوين الحكومة المدنية بناءً على رغبة الشعب.

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وأوضح الخير أن الدراسة ستبدأ ببعض الكليات وستشهد الفترة الأولى امتحانات وإزالة رسوب لعدد من الدفعات ببعض الكليات، مشيراً إلى أن استئناف الدراسة سيشمل كليات الطب والعلوم الصحية للدفع 13 و14 وامتحانات للدفعة 18، بجانب كليات الصيدلة الدفعات 17 و 18، التربية أساس الدفعات 16- 18 والتربية الدفعات 15- 18، وكلية الشريعة والقانون الدفعات 16 -17 – 18.

مشيراً إلى الجهود التي تبذلها إدارة الجامعة بالتعاون مع حكومة ولاية سنار لتهيئة البيئة الجامعية وتوفير احتياجات الطلاب ورصف الطرق المؤدية لكل المجمعات وإصحاح البيئة بكل المجمعات السكنية، وتوفير الدقيق الكافي لمخابز الجامعة. بينما أكدت إدارة الجامعة أن التقديم لطلاب الجامعات للعام الدراسي الجديد يتم اعتباراً من الإثنين 15 يوليو .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)