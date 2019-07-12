سقوط كرات ثلجية ضخمة من سماء إيطاليا وهروب السائحين من الشواطئ (فيديو)

عرضت قناة «RT Arabic»"، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط كرات ثلجية ضخمة من السماء، وذلك بسبب عاصفة قوية ضربت شمال شرق إيطاليا.
وأظهر الفيديو سقوط كرات ثلجية ضخمة أدت إلى هروب كافة السائحين من الشواطيء خوفا من التعرض لضربة من إحدى الكرات الثلجية.
في صدد ذلك حذرت وكالة الأرصاد الجوية الإيطالية من وقوع تلك العاصفة الشديدة، نتيجة اصطدام بين تياري هواء، أحدهما حار والآخر بارد.
كما حطمت العاصفة عددا من السيارات واقتلعت أسقف بعض المنازل الخشبية والأشجار بمنطقتي أنكونا و تيرامو الواقعتين في شمال إيطاليا.
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