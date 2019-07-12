قطر تدعم الإرهاب في اليمن بالأسلحة (فيديو)

عثرت شرطة عدن، على أسلحة وذخائر تحمل شعارات دولة قطر في أحد أوكار تنظيم الإخوان في مديرية المعلا. ونقلت منصة مداد نيوز، عن وسائل الإعلام اليمنية، تمكن فريق مكافحة الإرهاب من مداهمة منزل عضو الإخوان رامز الكمراني، وتم العثور داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح كلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم في عمليات الاغتيالات الإرهابية.

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