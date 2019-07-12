والي شمال دارفور يتفقد محلية الطينة الحدودية

تفقد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء مالك الطيب، محلية الطينة، برفقة لجنة أمن الولاية وكان في استقبالهم المكتب التنفيذي بالمحلية ومعتمد الطينة التشادية جقرما سنين وعدد من رجال الادارات الاهلية حيث تفقد سير الخدمات بالمحلية والقوات المشتركة السودانية التشادية.

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