شاهد.. مقاتل "مجنون" يجرح يد مساعده بالفأس في التدريبات

لجأ مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، الروسي مكسيم نوفوسيلوف، إلى طريقة غريبة في تدريباته، خلال تحضيراته لنزاله ضد مواطنه فياتشيسلاف داتسيك.

واستخدم المقاتل الملقب بـ "ماكس المجنون" الفأس في حصة تدريبة أمام أندريه كنيازيف، الذي يتبع برنامجا خاصا به لتخفيف الوزن.

ووجه المقاتل "المجنون" ضربتين لشريكه في التدريبات، بالفأس، فاخترقت الثانية درع كنيازيف، التي كان يدافع بها عن نفسه، فجرحت يده وتدفق الدم منها.

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أندريه كنيازيف (46 عاما) قوله: "استغرق الأمر أربعة أسابيع للتعافي. ذهبت إلى المستشفى... ولم أتعاف بعد".

وقع الحادث قبل بضعة أسابيع، وكان من المفترض أن يواجه المقاتل نوفوسيلوف خصمه فياتشيسلاف داتسيك، لكن النزال لم يتم بسبب إصابة الأخير.

يذكر أن مكسيم نوفوسيلوف (46 عاما) هو بطل أوروبا 2007 في رياضة "سامبو" للفنون القتالية المختلطة للوزن الثقيل، وعاد إلى الرياضة بعد قضاء 15 سنة في السجن.