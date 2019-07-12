الحرب الاتحادي يدعو العسكري وقوى التغيير للتعجيل بتوقيع الاتفاق

أكد الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني؛ أنه لن يشارك في مجلسي السيادة والوزراء في الحكومة الانتقالية؛ وشدد على اشراكه في المجلس التشريعي؛ والتحضير للانتخابات المقبلة.
ودعا القيادي بالحزب علي السيد؛ المجلس العسكري الإنتقالي وقوي الحرية والتغيير إلي الإسراع في التوقيع على الإتفاق لمعالجة قضايا البلاد الملحة؛ مشيرا الى تطاول المفاوضات.
واكد علي السيد في تصريحات للمركز السوداني للخدمات الصحفية دعم حزبه للفترة الانتقالية؛ ودعا الى ضرورة حسم وضع الحركات المسلحة والجلوس والإتفاق معها في ذات الوقت الذي قال فيه إنه في إنتظار إتفاق يرضي جميع الأطراف
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