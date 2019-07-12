أصحاب مخابز يشتكون من عدم استلام حصص الجازولين

الخليج 365 :

اشتكت مجموعة من أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، من عدم تمكنهم من صرف حصصهم الاسبوعية من الجازولين بسبب رفض اصحاب محطات الوقود المعنية اعطاءهم حصصهم المقررة بحجة وجود توجيه بحصر صرف الجازولين لأصحاب المركبات في (التنك) مباشرة.

وقال صاحب المخبز الفرنسي بحي الصفا بالخرطوم لـ (الجريدة) أمس، إنه يمتلك تصديقاً بعدد (5) براميل جازولين اسبوعياً، وأضاف (رغم أنها لا تكفي للاستهلاك تفاجأت برفض عامل الطلمبة تسليمي الحصة المقررة لوجود توجيه بعدم الصرف إلا في التنك مباشرة للمركبات).

وتابع أن معاناتهم مستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ومن جانبه أشار صاحب مخبز أبوجا بالمنشية الى أنه رغم وقوفه لساعات في احدى الطلمبات وتفاجأ بعدها برفض عامل الطلمبة صرف الحصة المصدقة من اتحاد المخابز.

وفي السياق توقع أصحاب مخابز أزمة خبز في حالة عدم التفات الجهات المسؤولة لحل مشكلة الجازولين للمخابز، والذي قالوا إنه يستخدم في المولدات عند انقطاع الامداد الكهربائي، كما تعتمد عليه مخابز أخرى في العمل بصورة كاملة