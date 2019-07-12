روسيا تبدأ توريد منظومة “إس-400” إلى تركيا

الخليج 365:

أكدت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، بدء إرسال منظومة “إس-400” للدفاع الجوي إلى تركيا، اليوم الجمعة، وأن التسليم سيكون طبقا للمواعيد المتفق عليها.

فقد نقلت وكالة “إنترفاكس” عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته، أن طائرة نقل عسكرية، تحمل دفعة أخرى من منظومة “إس-400” ستقلع قريبا باتجاه تركيا.

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ويأتي التصريح الروسي بعد إعلان وزارة الدفاع التركية في وقت سابق عن تسلمها أجزاء من هذه المنظومة اليوم الجمعة.

وقد توصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء منظومة “إس-400” سنة 2017، وعلى الرغم محاولات واشنطن الضغط على أنقرة وتهديدها بفرض عقوبات وحرمانها من الحصول على المقاتلة “إف-35″، أصرت أنقرة على إتمام الصفقة وشراء المنظومة الدفاعية الروسية.

وعافت الكثير من الدول المنظومات الصاروخية الأمريكية كباتريوت وبدأت تتسائل عن جدوائيتها بعد أن أثبتت فشلها أمام الضربات الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية التي استهدفت العمق السعودي والإماراتي ردا على استمرار العدوان على الشعب اليمني منذ أكثر من أربع سنوات وثلاثة أشهر.