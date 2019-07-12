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المريخ يصرف النظر عن أقرب صفقاته المحتملة

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 12-يوليو-2019

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المريخ يصرف النظر عن أقرب صفقاته المحتملة

أعلن نادي المريخ صرف النظر عن التعاقد مع ثلاثة من لاعبي هلال الأبيض، وذلك على نحوٍ مفاجئ بعدما تمّ الاتفاق سابقًا عليها.

 

وكانت أنباء أشارت في وقتٍ سابق إلى اعتزام المريخ التعاقد مع كلٍ من معاذ القوز، نيلسون لازجيلا، وعبد الرحمن كرنقو دعمًا لصفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

 

وقال مصدر موثوق  إنّ المريخ وضع خيارات عديدة على طاولته ينتظر أنّ يتم التفاوض معها خلال الساعات المقبلة.

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ولم يبرم النادي أيّة صفقة حتى اللحظة بعد انطلاق التسجيلات في الأول من يوليو عدا إكمال إجراءات اللاعب محمود أمبدة قادمًا من الهلال.

 

ويمرّ المريخ بأزمة مالية أدّت إلى القبض على رئيسه المستقيل محمد الشيخ مدني في وقتٍ سابق بعد مطالباتٍ بلغت”4″ مليار جنيه.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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