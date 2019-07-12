المجلس القومي للسكان: ارتفاع وفيات الأمهات و(الرضّع)

كشف المجلس القومي للسكان عن ارتفاع وصفه بالملحوظ في وفيات الأمهات والأطفال الرضع، ولفت الى أن هناك هجرات متسارعة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، مما يتطلب بناء استراتيجيات تعالج موضوعات الهجرة الداخلية.

ودعا خبراء في مجال السكان إلى إجراء التعداد السكاني السادس والذي كان من المقرر إجراؤه خلال العام 2018م.

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وقالت الأمينة العامة للمجلس القومي للسكان بالإنابة وصال حسين عبدالله، خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان وفقاً لـشبكة الشروق أمس، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في وفيات الأمهات والأطفال الرضع وهجرات متسارعة للمناطق الحضرية.

وشددت وصال على ضرورة بناء استراتيجية سكانية تهتم بالهجرة الداخلية وقضايا التنمية، وأشارت إلى أن قضايا السلام تمثل أولوية خلال الفترة القادمة والتي ستمكن المجلس من إدارة ملف السكان بالطريقة الأمثل.

ونوهت الأمينة العامة للمجلس القومي للسكان الى التزام السودان بالمواثيق الدولية والوطنية من أجل استدامة التنمية السكانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)