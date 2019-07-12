مخاوف من عودة حمى (الشيكونغونيا) إلى كسلا

أبدى عدد من المواطنين بولاية كسلا، مخاوفهم من عودة حمى (الشيكونغونيا)، ولفتوا الى ظهور عدد من حالات الاسهالات بين الأطفال في مدينة كسلا والذين تم اسعافهم دون حدوث وفيات.

وتخوف مواطنون في إفادات حسب صحيفة (الجريدة) أمس، من ظهور الشيكونغونيا مجدداً، خاصة مع بدء موسم الامطار وتردي البيئة الصحية بالمدينة التي تعاني من غياب كامل لعربات رش مكافحة الباعوض وجمع النفايات، اضافة الى نقص خدمات الماء والكهرباء.

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يذكر ان وباء الشيكونغونيا سبق وأن ضرب المدينة وتسبب في وفيات عديدة بين المواطنين، خاصة الاطفال وكبار السن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)