بالصور :رئيس المجلس العسكري ونائبه يلتقيان وزير خارجية فنلندا رئيس المجلس الأوروبى

قال المجلس العسكري الانتقالي في بيان له امس، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، التقيا بالقصر الجمهوري برئيس المجلس الاوروبي ووزير الخارجية الفلندي بيكا هافيستو، وأن اللقاء تم بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عمر دهب.

وبحسب صحيفة الجريدة لفت المجلس الى ان البرهان قدم للمبعوث الاوروبي شرحاً وافياً لمجمل تطورات الاوضاع بالبلاد، في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير.

وطبقاً لتعميم المجلس فقد وصف وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافستو لقاءاته بالبرهان وحميدتي بالبناءة والمثمرة، وأوضح ان زيارته بغرض ترتيب التوقيع على الاتفاق النهائي الذى توصلت إليه قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، واعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية.

واشار المبعوث الاوروبي إلى ان السودان امامه فرصة كبيرة لتحسين كثير من أوضاعه، وكشف ان الاتحاد الأوروبي والسودان سيشرعان في تطوير التعاون والعمل المشترك بينهما خلال الفترة القادمة.

Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)