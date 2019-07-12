الاتحاد الأوروبي : الانتقال المدني هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية بالسودان

شدد الاتحاد الأوروبي على ان الانتقال المدني هو المخرج الوحيد للازمة السياسية الحالية في السودان، واعتبر الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي خطوة في الاتجاه الصحيح.

واعلن الاتحاد الاوروبي في صفحته على موقع (تويتر) وصول رئيس المجلس الاوروبي ووزير خارجية فلندا بيكا هافيستو إلى الخرطوم امس، كمبعوث للاتحاد، وان الزيارة تستغرق يوماً واحداً.

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وبحسب صحيفة الجريدة أوضح الاتحاد الأوروبي ان هافيستو سيجري لقاءً مع مختلف أصحاب المصلحة السودانيين والدوليين.

وقال هافيستو في تصريح صحفي عقب وصوله مطار الخرطوم الدولي إن الانتقال المدني السلمي والمنظم هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية في السودان، واعتبر الاتفاق الذي تم توصل اليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يمثل خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح، وذكر ان الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم السودان في اللحظة الحالية التي وصفها بالحاسمة في تاريخه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)