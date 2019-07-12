ركود حركة البيع والشراء لمواد البناء والكهرباء بسوق السجانة

اشتكى تجار بسوق السجانة، من ركود في حركة البيع والشراء لمواد البناء، وعزوا ذلك لتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال تجار حسب صحيفة (الجريدة) أمس الأول، إن اسعار السلع تزيد وتنخفض بسبب الشائعات المتعلقة بارتفاع أو هبوط قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني.

وذكر صاحب محل لمواد البناء أن الأسعار في تذبذب مستمر، مما يؤدي الى خسائر وسط التجار، ونوه الى انه خسر (12) ألف جنيه في عملية بيع طن حديد بسبب ذلك التذبذب.

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وأضاف أن هناك فوارق بسيطة في اسعار الحديد والاسمنت بين الشركات، واوضح أن سعر طن الحديد بلغ (56) ألف جنيه، و(10,600) لطن الأسمنت، وتوقع هبوط الأسعار حال الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ورجح أن يقود الهبوط في الأسعار لخسائر وسط التجار.

ومن جانبه اشتكى صاحب محل لبيع الادوات الكهربائية (بالإجمالي)، من عزوف المواطنين عن الشراء، وأن عمليات البيع انحصرت في الأدوات الضرورية مثل المفاتيح الكهربائية (البلكات) والمصابيح (اللمبات)، وأرجع ذلك للوضع الاقتصادي الضاغط، وقال إن الأسعار لن تستقر ما لم يستقر الوضع الاقتصادي عامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)