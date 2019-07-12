التاريخ: 12-يوليو-2019
0 مشاهدة
كشفت متابعات (الجريدة) عن اختفاء وتلاعب في أسعار أصناف دوائية أساسية عن الصيدليات خاصة أدوية الأمراض المزمنة .
وكشفت مصادر صيدلانية في تصريح حسب (الجريدة) أمس، عن ضعف الرقابة على الأدوية، وشكاوى من سيطرة تجار الشنطة على سوق الدواء وتحكمهم في أسعاره.
وأرجعت ذات المصادر استفحال الازمة وسيطرة المتلاعبين لتوقف ضخ المبالغ المخصصة من بنك السودان المركزي بالدولار لشركات استيراد الأدوية، وحذرت من هجرة الصيادلة واغلاق اصحاب الصيدليات لصيدلياتهم.
وأشارت المصادر الى انعدام محاليل الملح (الدربات) و(الماء المقطر) وقطرات العيون والبنسلين المائي والحقن (3،5سيسي) عن الصندوق القومي للامدادات الطبية، بجانب اختفاء ادوية الغدة الدرقية (نيوكارميزون) والأزمة (الفانتولين) وشراب الكحة (اميلين)، ودواء الشلل الرعاشي (ليفوكار) وعقار (اميرام) لعلاج الامراض النفسية والعصبية والحقن (الشرجية) التي تؤخذ بالتزامن مع العمليات الجراحية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء وتلاعب في أسعار أصناف دوائية وشكاوى من سيطرة (تجار الشنطة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.